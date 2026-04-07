OpenAI, Google и Anthropic объединились против Китая

Американские компании OpenAI, Google и Anthropic объединили усилия для предотвращения использования их технологий китайскими конкурентами, что подтверждено официально, пишет Bloomberg.

Объединение происходит в формате обмена информацией через Frontier Model Forum, некоммерческую организацию, основанную этими компаниями совместно с Microsoft в 2023 году.

Цель сотрудничества – выявление и предотвращение так называемой «состязательной дистилляции», когда одна ИИ-модель использует результаты работы другой для собственного обучения и копирования функций. В OpenAI заявили, что в феврале уже обращались в Конгресс с обвинениями в адрес китайских компаний DeepSeek, Moonshot и MiniMax в использовании дистилляции.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что несанкционированная дистилляция наносит серьезный ущерб компаниям Кремниевой долины, приводя к потере миллиардов долларов ежегодной прибыли.

Anthropic прекратила продажу своих ИИ-сервисов китайским компаниям, чтобы ограничить доступ Пекина к передовым моделям.

Китайские разработчики открытых моделей ИИ обогнали американские компании по доле загрузок новых систем, включая конкурирующую с OpenAI и Google платформу DeepSeek.