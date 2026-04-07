Минцифры ужесточило требования к операторам искусственного интеллекта

Последняя версия законопроекта о регулировании искусственного интеллекта претерпела заметные изменения, выяснил «Коммерсантъ».

В документе усилены обязанности и ответственность владельцев сервисов ИИ за противоправное использование технологии, сообщил источник издания в одной из крупных IT-компаний, знакомый с ходом обсуждения проекта. Разработчики должны ограничить возможность создания через сервис результата, противоречащего законодательству.

В проекте также закреплены требования о маркировке синтезированного ИИ-контента и обязанность IT-платформ обеспечить такую маркировку. Обсуждение законопроекта прошло 30 марта.

Документ детализирует порядок работы с объектами интеллектуальной собственности при обучении алгоритмов. Одна из статей устанавливает, что пользовательские соглашения должны содержать положения об информировании, доступе и переуступке прав на материалы, полученные при помощи ИИ.

Представители Минцифры пояснили изданию, что обсуждать окончательный вариант законопроекта пока рано — работа над текстом продолжается совместно с отраслевыми участниками и профильными госструктурами. Ведомство исходит из того, что закон должен задавать общие рамки, тогда как нюансы регулирования следует прописывать в специализированных нормативных актах.

Инициатива налагает дополнительные требования не только на создателей алгоритмов, но и на операторов платформ, отмечает руководитель консалтингового направления в «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Анастасия Залесова. Владельцам платформ придется извещать аудиторию о том, что взаимодействие происходит с искусственным интеллектом. Проект снимает часть вопросов относительно обучения моделей, но ужесточает спрос за выдаваемые результаты, добавляет управляющий партнер АБ «А-про» Олег Попов.

Юристы указывают на критическую проблему: требование «не допускать противоправный результат» практически невыполнимо при текущем уровне развития генеративных систем. Это создает для бизнеса риски произвольного давления со стороны регулятора за любую ошибку алгоритма.

Нововведения также осложнят жизнь небольшим компаниям, привыкшим к минимальной бюрократии, полагает сооснователь Spot Film и Big Black Studio Павел Галин. Среди спорных моментов — требование исключать незаконные результаты, которое значительно превосходит возможности современных генеративных технологий, указывает Попов.