Wi-Fi на Google Pixel 8 Pro перестал работать после обновления

Пользователи смартфонов Pixel 8 Pro столкнулись со сбоями в работе беспроводных модулей после мартовского обновления. Судя по ветке на форуме Reddit, число жалоб на некорректную работу Wi-Fi и Bluetooth заметно выросло, несмотря на то что отдельные проблемы фиксировались еще в начале года.

© Газета.Ru

Наиболее серьезный сценарий связан с полной потерей соединения Wi-Fi, которое не восстанавливается даже после перезагрузки устройства.

Пользователи отмечают, что стандартные методы устранения неисправностей не дают результата, а обращения в службу поддержки Google оказываются малоэффективными, поскольку гарантийный срок для линейки Pixel 8 в ряде случаев уже истек.

На фоне отсутствия официального решения пользователи начали искать временные обходные меры. В частности, некоторые придерживаются гипотезы о перегреве как возможной причине сбоев. По сообщениям владельцев устройств, при снижении температуры корпуса стабильность соединения частично восстанавливается.

В отдельных случаях пользователи прибегают к необычным методам охлаждения, включая использование холодных компрессов во время эксплуатации смартфона.

