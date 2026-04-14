Почему смех бывает заразительным?

Про смех часто говорят, что он заразительный: если один человек начинает смеяться, то к нему наверняка присоединятся и другие. Это хорошо задокументированный наукой феномен — но в чем его секрет? Портал popsci.com рассказал, почему смех тяжело сдерживать и как он «заражает» окружающих.

Исследования разделяют смех на два типа: беспомощный, невольный смех и вежливый, социальный смех. Причем оба типа зависят от разных регионов мозга. Добровольный смех активируется теми частями мозга, что отвечают за движение, а невольный — центрами эмоций, которые не находятся под сознательным контролем человека. Подобный смех может начаться до того, как мозг поймет, что сейчас не лучший момент для того, чтобы смеяться.

Однако невольный смех не стоит путать с псевдобульбарным аффектом — редким неврологическим отклонением, при котором люди внезапно начинают смеяться или плакать, сами того не хотя. В фильме 2019 года «Джокер» этот недуг вдохновил беспричинные вспышки смеха протагонист, Артура Флека, сыгранного Хоакином Фениксом.

Другими словами, обычный смех, даже если его тяжело подавить, является нормальной эмоциональной реакцией. Обычно он связан с развлечением, контекстом и взаимодействием. А псевдобульбарный аффект заставляет смеяться и плакать, даже если эти реакции не соответствуют эмоциональному состоянию человека.

Но что делает смех таким заразительным? По статистике, человек в 30 раз больше склонен смеяться в компании, чем в одиночестве. Недавняя научная работа полагает, что социально заразительная природа смеха — одна из причин, почему его так тяжело сдерживать. Ученые из Геттингенского университета в Германии провели эксперимент: они рассказывали волонтерам шутки, параллельно фиксируя маленькие, незаметные невооруженным взглядом движения мышц лица. Участники опыта по-разному пытались сдержать смех, и некоторые трюки действительно помогали. Но как только они слышали смех другого человека, им становилось сложнее не улыбаться.

Таким образом, звук смеха играет роль своеобразного сигнала, который говорит мозгу, что нужно присоединиться. Его можно расценивать как быструю, частично автоматическую социальную реакцию, которую формируют окружающие люди.

Другая причина, по которой иногда сложно перестать смеяться, кроется в химии — мозг награждает организм человека за смех. Научные работы показывают, что при коллективном смехе мозг вырабатывает эндогенные опиоиды: химикаты, обладающие целым рядом благоприятных эффектов. Они снижают ощущения боли, создают интенсивное чувство здоровья, помогают выдерживать стресс, защищают сердце от нагрузок и регулируют аппетит. Поскольку смех ощущается так хорошо, мозг не очень хочет «отключать» его после того, как он начался.