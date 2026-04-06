Как умерла знаменитая "космическая" Лайка

Лайка — пожалуй, одна из самых известных собак в истории человечества. Она стала первым животным, запущенным на орбиту Земли, и ее жертву чтут даже спустя более полвека. Журнал Smithsonian рассказал об истории Лайки и том, как она повлияла на космонавтику.

Советские инженеры планировали запуск «Спутника-2» в спешке, после того, как Никита Хрущев попросил сделать так, чтобы полет состоялся 7 ноября 1957 года — в 40-летний юбилей Октябрьской революции. Использовав информацию, полученную в ходе работы над «Спутником-1», команды быстро трудились над сборкой аппарата, который включал в себя герметичную кабину для собаки.

«Спутник-2» должен был выйти на орбиту с финальной ступенью ракеты — итого аппарат получился в шесть раз тяжелее, чем его предшественник. Инженеры думали, что массу можно будет удержать в пределах допустимого, если покормить хвостатого члена экипажа всего один раз. Они ожидали, что Лайка умрет безболезненной смертью от кислородного голодания через семь дней на орбите, но вряд ли дополнительная кормежка сыграла бы какую-то роль. По данным разных источников, одна из врачей нарушила протокол, покормив Лайку перед пуском.

Рекрутеры начали поиски животных-кандидатов со стаи бродячих собак; им нужны были именно самки, потому что они были меньше по размерам и якобы послушнее. Первые тесты проверяли послушание и пассивность собак, после чего отобранные финалисты проходили испытания в маленьких герметичных капсулах. Доктора проверяли их реакцию на перемены в давлении воздуха и громкие шумы, которые сопровождали бы пуск. На них также закрепили специальные устройства для сбора отходов жизнедеятельности, но многим собаки старались не пользоваться ими — они были слишком неудобными.

В итоге выбор пал на собаку по кличке Кудрявка; ее дублером стала Альбина, ранее уже совершившая два суборбитальных полета. Но во время представления будущего космонавта по радио Кудрявка громко лаяла — так она и получила кличку Лайка. По слухам, Альбина больше подходила для полета, но ее пожалели, поскольку она недавно родила щенят.

Так или иначе, обеим собакам вживили медицинские датчики для наблюдения за пульсом, дыханием, кровеносным давлением и физическими движениями. И хотя советские физиологи, по сути, обрекли Лайку на гибель, решение далось им тяжело. Один из сотрудников программы позже признался, что незадолго до запуска отвез Лайку к себе домой — просто чтобы побаловать животное перед миссией.

За три дня до назначенной даты запуска Лайка вошла в свою тесную кабину. На нее надели чистый, экипированный множеством датчиков скафандр с металлическими фиксаторами. 3 ноября в 5:30 часов по московскому времени «Спутник-2» стартовал с перегрузками, в пять раз превышавшими нормальные уровни гравитации.

Шум и перепады давления напугали Лайку. Пульс собаки подскочил в три раза выше нормы, а частота дыхания — в четыре. Она достигла орбиты живой, но, к сожалению, потеря теплового щита привела к тому, что температура внутри капсулы неожиданно увеличилась. Лайка погибла вскоре после запуска, о чем в 1993-м рассказал академик Олег Газенко, участвовавший в подготовке собаки.

«Спутник-2» продолжал находиться на орбите без пассажира в течение пяти месяцев, но СССР несколько дней поддерживала иллюзию, что Лайка жива. Хотя в те времена защита прав животных была не на том же уровне, что сегодня, в Великобритании и США прошли стихийные протесты. Люди негодовали из-за того, что советские инженеры бросили Лайку на смерть — у них не было технологий, чтобы безопасно вернуть собаку на Землю. Даже Газенко признался, что сожалеет о судьбе дворняжки.

Лайке не суждено было вернуться, даже если бы полет «Спутника-2» прошел идеально. Не важно, хватало ли ей воды, еды и кислорода — капсула аппарата в любом случае сгорела бы при повторном вхождении в атмосферу. Но, по иронии, полет, суливший Лайке верную смерть, также доказал, что в космосе можно выжить.

С тех пор Лайка стала настоящей культурной иконой по всему миру. Ее история увековечена в бесчисленном множестве текстов, видеороликов, поэм и детских книг. В 2005 году NASA неофициально назвала пятно в марсианском кратере в честь собаки, а в 2015-м ей поставили памятник в московском научном центре ГНИИИ АиКМ.