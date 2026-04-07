Ави Леб заподозрил в искусственном происхождении еще одну комету

Межзвездный объект 3I/ATLAS навсегда покидает Солнечную систему, а ее главный популяризатор, гарвардский астрофизик Ави Леб нашел новую тему для сенсации.

© NASA

Анализ наблюдений кометы 41P/Туттля–Джакобини–Кресака, или просто 41P, показал, что она замедлила свое вращение, а потом и вовсе стала крутиться в противоположном направлении.

Крошечная 41P «гостит» во внутренней части Солнечной системы каждые 5,4 года. Данные о ней, собранные телескопом «Хаббл» во время очередного визита (по совпадению, примерно через месяц после открытия 1I/Оумуамуа, замечает профессор), свидетельствуют, что всего за несколько месяцев что-то затормозило ее вращение.

Такие перепады никак не способствуют долговечности небесных тел, тем не менее, по расчетам, которые приводит автор исследования профессор Дэвид Джуитт из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в статье для The Astronomical Journal, 41P, вероятно, находится на своей нынешней орбите уже около 1500 лет.

Джуитт предлагает два возможных объяснения. Либо телескоп «Хаббл» застал ядро в состоянии необычно сильной активности, из-за чего средняя скорость потери массы и момент сил от дегазации были преувеличены, а физическое время жизни — недооценено. Либо ядро — это уцелевший остаток более крупного тела, на которое выбросы газа влияли слабее.

У Ави Леба есть третья возможная трактовка: «Возможно 41P/Туттля–Джакобини–Кресака — это троянский конь: внешне она выглядит как естественная ледяная глыба, а в ее недрах скрыты технологии».

В таком случае изменение направления вращения — это сигнал землянам, полагает астрофизик.

«По моему личному опыту, если бы Джуитт обсуждал эту технологическую возможность, его статью не пропустили бы в печать, — признает он. — И действительно, в опубликованной работе она не упоминается. Но здесь, в безопасном пространстве моего блога, нет рецензентов, которые помешали бы мне выдвинуть эту версию».

Как бы то ни было, данные «Хаббла» 2017 года о 41P остаются первым задокументированным свидетельством изменения направления вращения кометы.