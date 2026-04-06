На Солнце ожидаются вспышки высочайшего класса

Вспышечная активность на Солнце в период с 6 по 7 апреля прогнозирует от низкой до умеренной, но также есть вероятность вспышек самого высокого класса Х.

Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

"Вспышечная солнечная активность [6 и 7 апреля] от низкой до умеренной, возможны вспышки класса Х, в том числе протонные", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в прошедшие выходные на Солнце было зафиксировано четыре вспышки предпоследнего класса мощности.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.