«Орион» может побить космический рекорд «Аполлона»

Пилотируемый американский корабль вечером 6 апреля по московскому времени начнет облет Луны. Это первое возвращение человека на лунную орбиту за более чем полвека. Во время максимального сближения космический аппарат будет находиться на расстоянии 6,5 тысячи километров от Луны.

Иллюминаторы корабля все время будут обращены в сторону ее поверхности. Экипаж, в частности, сможет хорошо рассмотреть обратную сторону Луны, а также, например, «Восточное море» — огромный лунный кратер диаметром почти 1000 км.

Кроме того, команда «Артемиды-2» рассчитывает побить необычный рекорд, установленный в 1970-е годы во время скандальной миссии «Аполлон-13». Подробности приводят журналисты Politico:

«Астронавты «Аполлона-13» не смогли совершить посадку на Луну, когда в 1970 году по пути лопнул один из кислородных баков. Когда жизни экипажа оказались под угрозой, «Аполлон-13» перешел на траекторию свободного возвращения к Луне. Маршрут был основан на гравитации Земли и Луны и минимальном расходе топлива. Для «Аполлона-13» это сработало, превратив миссию в величайший успешный провал НАСА. Астронавты достигли максимальной высоты в 400 171 километр от Земли, прежде чем совершить свой спасительный разворот. Астронавты миссии «Артемида-2» следуют по той же траектории в виде восьмерки, но их расстояние от Земли должно превышать расстояние «Аполлона-13» примерно на 6 400 километров».

А еще экипаж «Ориона» ближе к концу полета сможет наблюдать темную Луну при солнечном затмении. Для наблюдений за уникальным явлением астронавты взяли с собой специальные солнцезащитные очки.

Кроме того, когда «Орион» окажется скрыт от Земли за поверхностью Луны, связь с Центром управления полетами будет прервана почти на час. То же самое происходило во время лунных миссий «Аполлон». После того как корабль покинет орбиту Луны, ему потребуется четыре дня на возвращение. 10 апреля экипаж планирует приводнение в Тихом океане неподалеку от Сан-Диего.