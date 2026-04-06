Ученые создали сумку из кожи тираннозавра

Первая и пока единственная в мире сумка, сделанная из материала, воссоздающего кожу тираннозавра, уйдет с молотка. Стартовая цена лота — 660 тысяч долларов. Речь идет не о подделке, а о полноценном научном проекте, запущенном в прошлом году, сообщает VML.

© Orla/iStock.com

Материал под названием T-Rex Leather создан с использованием реконструированного коллагена динозавра. Над проектом работали компании VML, The Organoid Company и Lab-Grown Leather, а дизайн сумки разработала Enfin Leve.

Процесс начался с окаменелых последовательностей коллагена тираннозавра. С помощью вычислительной биологии и ИИ ученые восстановили недостающую генетическую информацию, синтезировали ДНК и внедрили ее в клетки-носители. Миллиарды модифицированных клеток вырастили на платформе ATEP, после чего они сформировали материал, структурно идентичный натуральной коже.

Полученная кожа не требует убоя животных, вырубки лесов или хромового дубления. Она прочная, ремонтопригодная и биоразлагаемая.

Производители не планируют останавливаться на одном экземпляре. T-Rex Leather обещают сделать доступным для разных брендов, а в перспективе материал может появиться в автомобилях и других отраслях.