Пользователей смартфонов призвали срочно поменять пин-код

Журналисты журнала Forbes призвали всех пользователей смартфонов поменять пин-коды устройств. Материал доступен на сайте издания.

© Yuliia Malovana/iStock.com

Авторы медиа сослались на исследование корпорации Samsung, согласно которому 56 процентов людей признались в том, что регулярно смотрят на экраны смартфонов других пользователей. Чаще всего дисплеи привлекают внимание наблюдателей в общественном транспорте. Исходя из этого, специалисты Forbes попросили пользователей телефонов обновить свои пин-коды сейчас и в будущем делать это регулярно.

По словам автором, можно устанавливать самые актуальные патчи, но все равно оставлять свой смартфон в опасности — из-за любопытных людей, некоторые из которых могут быть мошенниками или злоумышленниками.

«Получение доступа к вашему телефону благодаря коду блокировки — один из самых простых способов похитить личные данные, поскольку смартфоны может раскрыть много информации», — заметили авторы.

Также журналисты отметили, что очень большое количество пользователей ставит на свои устройства простые пин-коды — повторяющиеся символы, год рождения и так далее. В материале говорится, что нужно отказаться от четырехзначных кодов блокировки и выбрать 16-значные — их установку поддерживают смартфоны и на Android, и на iOS.

В конце марта Apple начала рассылать уведомления пользователям iPhone, чьи устройства работают под управлением старых версий iOS. Апдейты стали получать владельцы смартфонов, на которые установлена iOS 17.