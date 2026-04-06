Обнаружена окаменелость жука возрастом 230 млн лет

Китайские ученые обнаружили окаменелость древнего жука, чей возраст оценили в 230 миллионов лет. Находку сделали рядом с городом Цзиюань на севере страны. Жука отнесли к триасовому периоду, но его строение отличалось от свойств других жуков того периода, сообщает «360».

Ученые из Китайского университета геологических наук пришли к выводу, что жук отличается уникальным набором признаков. Среди них: отсутствие шеи и округлая задняя пластина.

Пластинка располагалась позади головы насекомого и была лишена каких-либо украшений. У родственных форм наблюдались более крутые бока, более прямые края или ряды отверстий на затвердевших надкрыльях.

Ученые решили, что жук приспособился к жизни к труднодоступных местах. На это указывают уплощенное тело и изогнутые челюсти.

Ранее китайские ученые обнаружили древнюю рыбу возрастом 244 миллиона лет. Она относилась к ранее неизвестному науке виду. Рыба заметно отличалась от сородичей. Ей присвоили научное название P. Huoae.