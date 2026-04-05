Стало известно о нововведении в Telegram

Нововведение появилось в обновлении от 31 марта. Теперь рядом с именем таких пользователей появляется специальная маркировка, пишет «Фонтанка».

В уведомлении говорится, что использование сторонних клиентов может повлиять на безопасность переписки и снизить уровень защиты данных. Изменение могли внедрить после публикаций о стороннем приложении Telega. В расследовании утверждалось, что его разработчики могли использовать скрытые функции, позволяющие получать доступ к данным между приложением и серверами мессенджера.

Ранее сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что сервис будет подстраиваться под текущие условия в России, усложняя способы обнаружения и блокировки своего трафика.