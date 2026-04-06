Древнее поселение майя нашли под водой в Гватемале

Археологи из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) подтвердили существование затопленного поселения майя на дне озера Атитлан в Гватемале. Под водой обнаружены площади, фундаменты домов и каменные памятники. Результаты исследования опубликованы в Journal of Maritime Archaeology (JMA).

Исследование проводилось совместно с представителями народа ц'утухиль — коренного сообщества майя, проживающего вокруг озера. С помощью гидролокатора ученые обследовали территорию и проложили около 70 километров подводных маршрутов, после чего сузили зону поиска. Затем группа из восьми водолазов в течение четырех дней исследовала дно озера и обнаружила остатки сооружений.

Под водой сохранились каменные платформы, прямоугольные комнаты, площади и стелы (вертикальные плиты), сгруппированные так же, как в обычных жилых поселениях майя. Это позволило ученым сделать вывод, что речь идет не о месте ритуалов, как предполагалось ранее, а о полноценной деревне, которая когда-то находилась на суше.

Озеро Атитлан расположено в вулканической кальдере и известно значительными колебаниями уровня воды. Ученые предполагают, что из-за увеличения высоты водной поверхности поселение постепенно оказалось затоплено.

Также выяснилось, что остров, на котором находилось поселение, был затоплен относительно быстро. Благодаря этому под водой хорошо сохранились не только каменные конструкции, но и более хрупкие археологические слои.

Датировать поселение помогли находки керамики и фрагмента обсидиана. По оценкам исследователей, деревня существовала в поздний доклассический период майя — примерно между 350 годом до н. э. и 250 годом н. э.

Исследователи предполагают, что обнаруженное поселение может быть не единственным: реконструкция древних береговых линий показывает, что вокруг озера могли существовать и другие островные деревни, которые также ушли под воду.

Ученые считают, что дальнейшие гидролокационные исследования и подводные раскопки помогут составить карту исчезнувших прибрежных поселений майя в районе озера Атитлан.