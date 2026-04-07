Найдена самая «чистая» звезда во Вселенной

Студенты Чикагского университета (США) идентифицировала одну из старейших известных звезд во Вселенной. Она находится в Млечном Пути, хотя сформировалась не в нашей галактике. Звезде присвоили научное название SDSSJ0715-7334.

Наблюдения показали, что звезда является необычайно чистой. Она состоит в основном из водорода и гелия и с крайне низкой примесью других веществ. Это значит, что она возникла на раннем этапе существования Вселенной.

Дальнейший анализ выявил, что звезда возникла в Большом Магеллановом облаке — крупнейшей галактике-спутнике Млечного Пути. Несколько миллиардов лет назад она мигрировала в нашу галактику.

Астрономы используют термин «металлы» для обозначения всех элементов тяжелее водорода и гелия. В звезде SDSSJ0715-7334 оказалось всего 0,005% металлов, обнаруженных на Солнце. Ее признали самой бедной металлами звездой из когда-либо наблюдавшихся.

Низкая металличность является ключевым показателем возраста звезды. Элементы тяжелее водорода и гелия образуются при взрывах сверхновых. Звезда, содержащая очень мало таких элементов, должна была сформироваться до появления большинства сверхновых, сообщает Nature Astronomy.

