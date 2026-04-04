На Байконуре проверили солнечные батареи корабля «Прогресс МС-34»

Сотрудники Роскосмоса на космодроме Байконур завершили проверку солнечных батарей транспортного корабля «Прогресс МС-34». Специалисты визуально осмотрели все соединения и фотоэлементы.

В госкорпорации сообщили, что для тестирования панели облучили мощными светильниками, имитирующими солнечный свет. Инженеры сняли график зависимости тока от напряжения, который показывает производительность батареи. В ходе проверки панели поглощали свет и выдавали ток примерно как в реальных условиях.

Ранее генеральный конструктор Роскосмоса Геннадий Ерохин сообщил, что первые демонстраторы спутниковой группировки для прямого доступа в интернет с обычного сотового телефона планируется запустить в 2027 году, а первый полноценный аппарат — в 2028—2029 годах. Такая система позволит иметь связь в любой точке России и даже мира.