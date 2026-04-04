Эксперты раскритиковали новые наушники Apple за неремонтопригодность

Специалисты популярного сервиса iFixit опубликовали результаты разборки новых наушников Apple AirPods Max 2 и подвергли устройство критике за отсутствие значимых изменений. Как и ожидалось, конструкция гаджета оказалась практически идентичной оригинальной модели AirPods Max, выпущенной в 2020 году. Об этом сообщает издание MacRumors.

© Apple

Сравнение внутренних компонентов второго поколения наушников с предыдущей версией с портом USB-C показало, что они полностью совпадают, а процесс их вскрытия требует выполнения абсолютно тех же шагов. Единственным реальным отличием стали обновленные процессоры H2, установленные внутри каждой чашки. Эксперты отметили, что инженеры Apple так и не устранили известные конструктивные недостатки наушников, в частности, проблему образования конденсата внутри амбушюр при использовании в условиях высокой влажности.

Кроме того, производитель по-прежнему не предоставляет официальные руководства по ремонту и запасные части для этой линейки устройств. По мнению представителей iFixit, если бы Apple добавила инструкции и компоненты в программу самостоятельного ремонта, а также упростила доступ к батарее и порту USB-C, AirPods Max 2 стали бы ремонтопригодными и получили бы значительно больший срок службы.

Поскольку дизайн новинки не претерпел никаких изменений, наушники оказались ничуть не легче в ремонте, чем модели предыдущего поколения, которым портал iFixit ранее присвоил оценку ремонтопригодности 6 из 10 возможных баллов.