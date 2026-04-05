В Китае обнаружены следы исчезнувшей линии людей

Генетики из Китайской академии наук обнаружили в Северном Китае следы ранее неизвестной линии древних людей, которая в итоге исчезла и почти не оставила следов в геномах современных популяций. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology (CBio).

© Institute for Basic Science

Ученые изучили ДНК трех людей, захороненных на археологической стоянке Дунхулинь недалеко от Пекина. Эти люди жили после последнего ледникового максимума — в период потепления, когда климат и экосистемы региона быстро менялись.

Анализ показал, что одна из женщин принадлежала к неизвестной ранее генетической ветви, которая не встречается среди уже изученных древних популяций Восточной Азии. Ближайшие генетические сходства ученые нашли у человека, жившего около 19 тысяч лет назад в районе реки Амур. Это указывает на существование древней северной линии населения, которая сохранялась в регионе тысячи лет.

Однако спустя примерно две тысячи лет в том же месте был похоронен молодой мужчина с совершенно другим генетическим происхождением. Его ДНК оказалась ближе к популяциям, связанным с Монгольским плато. Это говорит о том, что население региона постепенно менялось.

При этом археологические находки показывают удивительную культурную преемственность. Каменные орудия, керамика и методы обработки растений почти не изменились. Ученые также обнаружили ранние признаки одомашнивания проса, которое развивалось постепенно на протяжении тысячелетий.

По мнению ученых, ключевую роль в этих процессах могли сыграть климатические изменения после ледникового периода, которые заставляли древние сообщества искать новые способы выживания и использования ресурсов.