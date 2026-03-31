Квантовый эксперимент подтвердил то, во что боялись верить 100 лет

Квантовые физики Австралийского национального университета впервые экспериментально зафиксировали то, что прежде оставалось лишь теоретическим предсказанием - атомы способны одновременно находиться в двух разных местах и при этом взаимодействовать сами с собой.

Ключом к успеху стал выбор материала. Прежние эксперименты строились на фотонах - частицах света, - и ожидаемого результата не давали. В этот раз учёные обратились к атомам гелия, которые, в отличие от фотонов, обладают массой и подчиняются гравитации. Именно эти свойства, судя по всему, и позволяют атомам впадать в состояние "квантовой запутанности" - существовать в двух точках пространства разом.

"Действительно странно думать, что именно так устроена Вселенная, но частица может находиться в двух местах одновременно", - говорит соавтор работы доктор Шон Ходжман.

Результат, подтвердивший предсказания столетней давности, немедленно поставил более глубокий вопрос: как квантовая механика, описывающая мир мельчайших частиц, соотносится с гравитацией и общей теорией относительности, работающей в масштабах всей Вселенной. Ответ на него физики ещё только ищут.