Экс-советник президента РФ рассказал о судьбе Telegram после 1 апреля
Вероятность того, что Telegram заблокируют именно 1 апреля - «50 на 50». Об этом сайту aif.ru заявил глава Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко.
По его мнению, вероятность полной блокировки Telegram высока, при этом «обратного отката», вероятнее всего, ждать не стоит.
Клименко отметил, что вопрос методов, которые будет использовать государство в отношении мессенджера, не столь важны.
«Безусловно, он останется — кто-то будет пользоваться им через VPN. Но как системного игрока на нашем информационно-медийном рынке его уже не будет», — заключил он.
Ранее в ФАС заявили, что не будут до конца 2026 года применять меры ответственности за рекламу на платформах Telegram и Youtube, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».