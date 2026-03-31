Meta (признана в России экстремистской и запрещена) начала тестирование новой платной подписки Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Plus, которая расширяет функциональность «Историй» и вводит дополнительные инструменты управления приватностью и аналитикой. Об этом сообщает портал TechCrunch.

© Газета.Ru

По данным СМИ, пилотный проект развернут на отдельных рынках, включая Мексику, Японию и Филиппины, что следует из пользовательских скриншотов и косвенных признаков в приложении. Стоимость подписки варьируется в зависимости от региона и составляет около $1–2 в месяц.

В рамках Instagram Plus пользователи получают доступ к ряду дополнительных функций: анонимный просмотр «Историй», данные о повторных просмотрах, расширенные возможности сегментации аудитории, включая неограниченное число списков помимо «Близких друзей», а также продление срока публикации «Историй» еще на 24 часа.

Кроме того, подписка предусматривает возможность использования анимированных реакций и улучшенный поиск по списку пользователей, просмотревших «Историю».

Когда нововведение будет запущено глобально, не уточняется.

* Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена