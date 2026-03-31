На Землю обрушится магнитная буря

Облако плазмы от мощнейшей вспышки заденет Землю вечером во вторник, что вызовет магнитные бури. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Ранее в Институте прикладной геофизики сообщили ТАСС, что на Солнце впервые почти за два месяца произошла вспышка высочайшего класса - Х1.5.

"Направление движения выброса остается предметом дискуссий, но общий консенсус состоит в том, что плазменное облако заденет планету краем, причем уже сегодня вечером, запустив магнитные бури среднего уровня. <…>Прогнозируемая мощность воздействия, как это часто бывает при краевых событиях, варьируется в широких диапазонах: при некоторых углах распространения плазма может вообще не прийти, а при некоторых возможны бури вплоть до уровня G4", - говорится в сообщении.

В связи с тем, что приход облака плазмы произойдет вечером, "почти наверняка должны начать наблюдаться интенсивные полярные сияния".