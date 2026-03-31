Загрузку Android-приложений из интернета усложнят

Корпорация Google сделала первый шаг по ограничению загрузки Android-приложений вне магазина Google Play. Об этом сообщает издание Android Authority.

В настоящий момент пользователи Android могут устанавливать приложения через официальный магазин Google Play, RuStore и другие сторонние сервисы, и просто загружая файл из интернета. С 1 апреля Google в тестовом режиме начнет проверять разработчиков программ, что, в свою очередь, может усложнить жизнь пользователям Android.

С 1 апреля на устройствах Android начнет появляться новая системная служба Android Developer Verifier. В августе пользователям станет доступна расширенная функция установки приложений из сторонних источников. В сентябре в отдельных странах — Бразилия, Индонезия, Сингапур и Таиланд — начнут действовать новые правила для разработчиков. С этого момента для установки и обновления приложений Android программы должны быть зарегистрированы проверенными разработчиками. Если разработчик конкретного сервиса не оформил регистрацию, которая может быть платной, смартфон может заблокировать установку приложения.

Специалисты Android Authority уточнили, что с 2027 года новые правила вступят в силу по всему миру. В Google заявили, что вводят такое ограничение для того, чтобы защитить пользователей смартфонов от вредоносных программ. Согласно их внутренней статистике, в скачанных в обход Google Play приложениях вирусы встречаются в 90 раз чаще.

