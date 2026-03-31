Найдена окаменелость древней рыбы возрастом 244 млн лет

Ученые из Китая обнаружили ранее неизвестный вид лучеперых рыб, живших 244 миллиона лет назад. Ему присвоили научное название P. Huoae.

Ископаемая рыба длиной 27,5 см была найдена в провинции Юньнань. Ее отнесли к вымершему роду Ptycholepis, который существовал со среднего триаса по юрский период.

Окаменелости других представителей этого рода обнаруживали в раннеюрских отложениях в Германии, Великобритании и Франции. Самым древним считался образец возрастом 242 миллиона лет из Италии. Таким образом, рыба из Юньнани — первый образец Ptycholepis из Китая и самый ранний экземпляр своего рода из всех известных на планете.

Ученые отметили, что P. Huoae заметно отличается от сородичей. У него другие особенности строения черепа, жаберных костей и грудных позвонков. Находка показала, что представители рода Ptycholepis имели более обширный ареал обитания и жили на планете дольше, чем считалось, сообщает Global Times.

