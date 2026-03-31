Павел Дуров резко раскритиковал Apple

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров высказался в негативном ключе об американской корпорации Apple в связи с блокировкой VPN-приложений в российском App Store. Соответствующий пост он написал в соцсети X, передает РБК.

Ранее сообщалось, что компания Apple удалила из российского App Store сразу несколько популярных VPN. Все они больше недоступны для скачивания с российских аккаунтов. Дуров прокомментировал данную новость.

«Это не круто, Apple», — отметил он.

