Что будет с VPN-сервисами в России: ответ главы Минцифры

Минцифры России обязано снизить использование VPN: приняты решения по ограничению доступа к ряду зарубежных платформ, заявил глава министерства Максут Шадаев в профильном сообществе «МИТ – Мы ИТ».

«Минцифры является органом исполнительной власти, и мы обязаны реализовать поставленные перед нами задачи. В данном случае – задачу по снижению использования VPN», – сказал он.

Шадаев подчеркнул, что Минцифры готово искать решения по снижению использования сервисов. Однако он отметил, что в этом вопросе существует «много нюансов», таких как доступ разработчиков, встроенные механизмы оплаты и «многое другое».

При этом он отметил, что ведомство выступает против введения административной ответственности за использование VPN.

