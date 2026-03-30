Китайская ракета Kinetica-2 успешно вывела три спутника

В Китае новая ракета-носитель Kinetica-2 совершила дебютный полет, доставив на низкую орбиту три спутника для коммерческих космических проектов.

Первый запуск новой китайской ракеты-носителя Kinetica-2 состоялся в понедельник, передает ТАСС.

Старт был произведен с площадки для коммерческих проектов «Дунфэн» космодрома Цзюцюань в Северном Китае в 19:00 по пекинскому времени, что соответствует 14:00 по Москве.

Ракета обеспечила вывод на орбиту трех аппаратов: «Синьчжэнчэн-01», «Синьчжэнчэн-02» и «Тяньши-01». По данным Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, Kinetica-2 является двухступенчатой ракетой с диаметром обтекателя 4,2 м, длиной 52 м и способна доставлять на низкую околоземную орбиту до 12 т полезной нагрузки.

Пекин продолжает активно развивать национальную космическую программу, создавая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для исследования Луны. При поддержке государства китайские специалисты прорабатывают возможности изучения астероидов и Марса, а на орбите Земли уже функционирует китайская космическая станция, открытая для международного сотрудничества. В 2025 году Китай осуществил 92 запуска и побил собственный рекорд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания CAS Space в прошлом году осуществила запуск ракеты Kinetica-1 с двумя китайскими и одним пакистанским спутником с площадки «Дунфэн» космодрома Цзюцюань.

В марте Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники CASC провела два успешных запуска ракет «Чанчжэн-8А» и «Чанчжэн-2D» с разных космодромов, выведя на орбиты партии интернет- и экспериментальных спутников.

итайская ракета-носитель «Цзелун-3» 12 февраля вывела на орбиту семь спутников с морской платформы у побережья провинции Гуандун, среди которых был пакистанский аппарат PRSC-EO2.