ИИ-агент Claw станет частью всех устройств Huawei

Генеральный директор Huawei Хэ Ган представил ИИ-агента Claw, который будет интегрирован в фирменную операционную систему HarmonyOS. Об этом сообщает iXBT.

Согласно заявлению компании, Claw представляет собой системный ИИ-агент с доступом на уровне операционной системы, что позволяет ему мгновенно выполнять пользовательские задачи по одному касанию. Решение ориентировано на автоматизацию повседневных сценариев и персонализацию пользовательского опыта за счет анализа поведения и предпочтений владельца устройства.

Huawei планирует масштабировать внедрение Claw на всю линейку устройств, включая смартфоны, планшеты и ноутбуки. Это позволит агенту взаимодействовать между различными устройствами внутри экосистемы и выполнять задачи без необходимости переключения между ними вручную.

Особое внимание компания уделяет вопросам безопасности и конфиденциальности. Утверждается, что Claw использует сквозные механизмы защиты пользовательских данных, а также предлагает персонализированные сценарии работы без компромиссов в области приватности.

Функциональность агента выходит за рамки базовых задач. Claw способен анализировать данные о здоровье пользователя, формировать отчеты и рекомендации, включая планы тренировок с интеграцией в календарь. Кроме того, система поддерживает работу с документами, создание презентаций, обработку электронной почты и автоматизацию ответов.