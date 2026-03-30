Китайский чат-бот DeepSeek пережил масштабный сбой по всему миру, пишет Bloomberg. Сбой длился более семи часов.

Чтобы устранить проблему, компании пришлось выпустить несколько обновлений. По данным сервиса по отслеживанию неполадок в работе сайтов Downdetector, пользователи начали сообщать о проблемах в воскресенье вечером. На сайте стартапа сообщается о двух сбоях в воскресенье и понедельник: первый продлился около двух часов, второй — более семи.

Сбой наблюдали и пользователи в России, где китайская нейросеть является одной из самых популярных. За последние 24 часа Downdetector получил более 48 тысяч жалоб от российских пользователей, что сделало сбой в работе DeepSeek одним из крупнейших среди приложений за последнее время. Длительность сбоев, которую зарегистрировал Downdetector, близка к данным самой DeepSeek: первый фиксировался с 16:40 до 18:00 часов по мск, второй — с 19:20 до примерно 5 утра понедельника, 30 марта.

Причины перебоев остаются неясными, в DeepSeek не ответили на запрос агентства. Как отмечает Bloomberg, настолько продолжительные сбои необычны для таких крупных приложений, в том числе и для самого DeepSeek. Согласно данным с сайта компании, работоспособность DeepSeek составляет почти 99% с момента запуска языковой модели в январе 2025 года.

В этом году от DeepSeek ожидают масштабного обновления сервиса, указывает Bloomberg, хотя в самой компании сроков не раскрывали. Однако сам факт грядущего обновления побудил китайских конкурентов DeepSeek, включая Alibaba, ByteDance и Tencent, выпустить множество новых моделей и ИИ-сервисов в последние недели.