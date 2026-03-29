В Китае роботом-собакой научились управлять силой мысли

В Сианьском университете Цзяотун создали систему, которая позволяет управлять роботом-собакой без джойстика и кнопок — достаточно подумать о нужном действии. Об этом сообщил профессор Сюй Гуанхуа и его команда, которые объединили технологию считывания мозговых сигналов с автономной навигацией машины и дали интервью Синьхуа.

Как это работает

В основе разработки — неинвазивный интерфейс «мозг-компьютер». Проще говоря, это устройство считывает электрические сигналы мозга через датчики на голове, без операций и имплантов. Когда человек формулирует намерение, например «вперед», мозг генерирует характерный сигнал. Система его распознает, переводит в команду и отправляет роботу.

Сюй описывает это так:

«Это своего рода пульт дистанционного управления в вашем сознании».

Сейчас робот понимает 11 базовых команд — движение вперед и назад, повороты и другие простые действия. Точность превышает 95 %, а задержка между мыслью и движением составляет около одной секунды.

Почему не все так просто

Технологии прямого подключения к мозгу существуют давно, но самые точные из них требуют хирургического вмешательства. Это риск инфекций, отторжения и со временем ухудшающегося сигнала.

Неинвазивный подход безопаснее, дешевле и удобнее, но у него есть слабое место — сигналы менее точны. Если заставить человека контролировать каждое движение робота, это быстро приведёт к перегрузке.

Разделение ролей между человеком и машиной

Команда решила эту проблему иначе. Они разделили задачи между человеком и роботом.

«Люди отвечают только за передачу высокоуровневых намерений, таких как "куда идти" — ту часть принятия решений, с которой мозг справляется легче всего», — объясняет Сюй.

А все остальное — прокладку маршрута, обход препятствий, баланс и точные движения — берет на себя сам робот. Это снижает нагрузку на пользователя и делает систему стабильнее.

Где это пригодится

Разработка может оказаться полезной в реабилитации, уходе за пожилыми людьми и помощи людям с ограниченной подвижностью. Робот-собака в таком случае становится не игрушкой, а помощником, который реагирует на намерения человека.

Сюй подчеркивает, что будущее подобных технологий — в сочетании интерфейсов мозга с искусственным интеллектом и системами восприятия окружающей среды. Именно такая связка делает управление не только возможным, но и практичным.