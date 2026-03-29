Россиян призвали отказаться от умных колонок

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвал россиян отказаться от использования умных колонок из-за мошенников. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Не надо пользоваться умными колонками. Какие умные колонки? Если вы хотите послушать музыку, ну возьмите диск поставьте. А кричать "Алиса, поставь калинку!" — в этом в общем-то сюрреализм какой-то заключается. Просто не надо покупать колонки — мой совет», — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что запрещать россиянам пользоваться этими устройствами не нужно, поскольку человек должен сам принимать решения, касающиеся личной безопасности.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков сообщил, что хакеры нашли способ слежки за людьми через умные колонки. «Если вы не работаете с колонкой в данный момент, можно отключать ее от электричества», — напомнил он.