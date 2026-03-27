У 3I/ATLAS нашли необъяснимую аномалию

Астрономы нашли у межзвездного объекта 3I/ATLAS необъяснимую аномалию. Находки описываются в двух статьях, которые ждут публикации в журнале Nature.

Интерес к работам привлек гарвардский астроном Ави Леб, который стал популяризатором теории о том, что 3I/ATLAS является космическим кораблем. В научных работах указывается, что в составе объекта находится неожиданно много дейтерия. Этот стабильный изотоп водорода может запускать мощную термоядерную реакцию при сочетании с тритием.

Хотя авторы исследований заявляют, что такая особенность скорее всего имеет естественное происхождение, Леб настаивает на том, что эта находка доказывает рукотворную природу объекта. По мнению ученого, такое количество дейтерия может говорить о том, что 3I/ATLAS имеет термоядерный реактор, используемый для движения.

При этом авторы первой статьи, международная группа ученых из Центра космических полетов имени Годдарда и Лаборатории реактивного движения NASA, считают, что все объясняется естественным формированием дейтерия в экстремально холодной среде — таком, как протопланетный диск вокруг далекой звезды. Это говорит о том, что 3I/ATLAS сформировался в кардинально других условиях, чем Солнце.

Авторы второй статьи утверждают, что дейтерий появился на 3I/ATLAS примерно 10–12 миллиардов лет назад. Это, как и первая работа, подтверждает теорию о том, что 3I/ATLAS может быть на миллиарды лет старше Солнца.

