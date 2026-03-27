На платформу Сбера для работы с кодом добавили ИИ-ассистента
В платформу Сбера для работы с кодом GitVerse внедрили ИИ-ассистента разработчика GigaCode, сообщает пресс-служба Сбера.
ИИ-ассистент будет отвечать на вопросы по документации, поможет создавать репозитории, настраивать пайплайны и вести разработку.
Также в платформу добавили встроенные инструменты безопасности, благодаря которым система будет автоматически сканировать зависимости на наличие уязвимостей и предотвратит утечку данных.
Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев, ИИ перестает быть вспомогательным инструментом, становясь активным партнером создания кода.
«GitVerse олицетворяет именно этот сдвиг: встроенный ИИ и безопасность — это архитектура будущего, где технология усиливает человека. ИИ уже освобождает разработчиков от рутины, помогая сосредоточиться на стратегических и творческих задачах», — сказал он.