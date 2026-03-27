Telegram добавит ИИ для переписывания и перевода текста прямо в чате

Telegram старается не оставаться в стороне от ИИ-гонки. В бета-версии мессенджера для Android разработчики начали тестировать новые ИИ-инструменты, и один из самых заметных — встроенный помощник для редактирования и перевода сообщений прямо в чате.

По данным ресурса «Код Дурова», теперь можно будет попросить Telegram переписать текст, исправить ошибки или перевести сообщение.

Причём речь идёт не только о банальной правке опечаток. Пользователь сможет, например, сделать сообщение более формальным, сократить его или вообще переписать в заданной манере — от делового стиля до, как сообщается, даже «викингского».

Чтобы появилась кнопка AI Editor, нужно набрать как минимум три строки текста. После этого справа от поля ввода отображается иконка AI. Нажатие запускает обработку, а готовый вариант можно сразу отправить вместо исходного текста.

По сути, Telegram встроил в чат мини-редактор, который может пригодиться и для обычной переписки, и для более рабочих задач, например, если нужно быстро привести сообщение в порядок, сделать его вежливее или подготовить публикацию без помощи сторонних сервисов.

Судя по описанию в бета-версии, доступ к функции будет отличаться для разных пользователей. Базовым юзерам обещают ограниченное количество генераций, а вот у подписчиков Telegram Premium лимит окажется в 50 раз выше.

Пока AI Editor доступен только в бета-версии Telegram для Android, так что до полноценного массового запуска ещё может пройти какое-то время. Но само направление уже вполне очевидно: мессенджеры всё активнее превращаются не просто в средство общения, а в площадку, где ИИ начинает помогать пользователю прямо по ходу переписки.

Напомним, вчера президент «Ростелекома» Михаил Осеевский выступил с довольно жёсткими заявлениями о ситуации на рынке связи. По его словам, в России резко вырос интерес к установке стационарных телефонов, а Telegram «умирает прямо сейчас».