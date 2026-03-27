В России зафиксирован высокий спрос на iPhone 17e

Спрос на iPhone 17e в России значительно превысил показатели предыдущего поколения: количество предзаказов выросло на 40% по сравнению с iPhone 16e. Наибольшая доля заказов пришлась на Москву – около 30%. Об этом «Газете.Ru» стало известно из отчета «М.Видео», копия которого имеется в распоряжении редакции.

Покупатели чаще выбирают базовую конфигурацию устройства: примерно 88,5% предзаказов приходится на версию с 256 ГБ памяти, тогда как модель с 512 ГБ выбрали около 11,5% клиентов.

Смартфон получил процессор A19, ориентированный на высокую производительность в повседневных задачах, обработке фото и видео, а также в играх. Устройство оснащено 48-мегапиксельной Fusion-камерой с поддержкой двукратного оптического зума, съемкой в формате 4K Dolby Vision и улучшенными портретными режимами.

Модель оборудована 6,1-дюймовым дисплеем Super Retina XDR с OLED-матрицей, а защитное стекло Ceramic Shield нового поколения повышает устойчивость к повреждениям. Также предусмотрена поддержка MagSafe для беспроводной зарядки и аксессуаров. Смартфон доступен в черном, белом и новом мягком розовом цветах.

Стоимость версии iPhone 17e с 256 ГБ составляет 70 000 руб.