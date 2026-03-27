Anthropic выиграл судебный спор с Пентагоном

Суд в Сан-Франциско заблокировал решение Пентагона о внесении ИИ-разработчика Anthropic в список угроз национальной безопасности. Судья Рита Лин сочла действия властей незаконными, назвав их местью за публичную позицию компании, пишет The Washington Post.

Разногласия возникли из-за нежелания стартапа позволять военным использовать нейросеть Claude для массовой слежки и управления автономным оружием. В ответ Министерство обороны США разорвало контакты с фирмой, приравняв ведущую американскую лабораторию по разработке ИИ к технологическим компаниям враждебных государств.

Глава Пентагона Пит Хегсет ранее запретил всем подрядчикам использовать продукты компании, что поставило под удар бизнес-связи Anthropic и могло стоить ей миллиардов долларов выручки. Судья Лин подчеркнула недопустимость «оруэлловских методов», при которых бизнес называют саботажником за несогласие с государством.

«Я не знаю, убийство ли это, но выглядит как попытка подорвать работу Anthropic», — отметила она в ходе слушаний.

Вердикт запрещает администрации Трампа принимать карательные меры против компании, хотя Пентагон по-прежнему сам может выбирать поставщиков. Интересно, что на фоне этого конфликта американская армия продолжает применять Claude для поддержки своих операций в Иране, пишет газета. Пока это лишь промежуточная победа лаборатории, так как параллельный спор по другому закону все еще рассматривается в федеральном суде Вашингтона.