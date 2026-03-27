Samsung представила смартфоны Galaxy A37 и A57
Samsung официально представила новое поколение смартфонов Galaxy A57 и Galaxy A37.
Новинки получили защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и шестилетнюю поддержку обновлений ПО.
Экран
Оба смартфона оснащены 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED+ с разрешением Full HD+ (2340×1080 пикселей) и частотой обновления до 120 Гц. Дисплеи поддерживают технологию Samsung Vision Booster и покрыты защитным стеклом Gorilla Glass Victus+.
Galaxy A57
Galaxy A57 работает на 4-нм фирменном процессоре Exynos 1680 с графическим ускорителем Xclipse 550 и нейропроцессором с производительностью 19,6 TOPS. Благодаря увеличенной на 13% испарительной камере устройство имеет толщину 6,9 мм и весит 179 грамм, а также отличается более тонким металлическим корпусом.
Смартфон доступен в версиях с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ.
Galaxy A57 получил тройную основную камеру:
- 50 Мп, f/1.8;
- 12 Мп широкоугольный модуль, f/2.2;
- 5 Мп макрообъектив, f/2.4.
В отверстии по центру у Galaxy A57 установлена фронтальная камера на 12 Мп (f/2.2).
Galaxy A37
Galaxy A37 имеет толщину 7,4 мм и весит 196 грамм. Устройство работает на чипсете Exynos 1480, ранее использовавшемся в модели A55. Доступны конфигурации с 6, 8 и 12 ГБ оперативной памяти, а также с 128 или 256 ГБ встроенной памяти.
Galaxy A37 также получил тройную основную камеру:
- 50 Мп, f/1.8;
- 8 Мп широкоугольный модуль, f/2.2;
- 5 Мп макрообъектив, f/2.4.
В отверстии по центру у Galaxy A37 установлена фронтальная камера на 12 Мп (f/2.2).
Прочее
Оба смартфона оснащены аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки Super Fast Charging 2.0 мощностью 45 Вт, позволяющей зарядить устройство до 60% примерно за 30 минут.
Обе модели получили защиту по стандарту IP68. Также доступны функции на базе ИИ, включая расшифровку речи, интеллектуальный выбор и поиск по кругу от Google. Присутствует функция автоматической обрезки видео. Смартфоны оснащены системой безопасности Samsung Knox Vault.
Устройства работают под управлением Android 16 с оболочкой One UI 8.5 и будут получать обновления операционной системы и безопасности в течение шести лет.
Сроки выхода, цвета и цена
Samsung Galaxy A57 5G и Galaxy A37 5G доступны для предзаказа на Amazon, поставки начнутся 2 апреля.
Galaxy A57 5G представлен в цветах Awesome Navy, Awesome Icy Blue и Awesome Lilac.
Цена Galaxy A57:
- 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ – 56 999 рупий ($608);
- 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ – 62 499 рупий ($667).
Galaxy A37 представлен в цветах Awesome Lavender, Awesome Charcoal и Awesome Gray Green.
Цена Galaxy A37:
- 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ – 41 999 рупий ($448);
- 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ – 47 499 рупий ($507);
- 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ – 52 999 рупий ($566).