iPhone 17 подешевел в России

Стоимость iPhone 17 почти сравнялась на российском рынке с ценой на iPhone 17e. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

© Apple

2 марта Apple представила недорогой iPhone 17e, который оценили в 599 долларов (49 тысяч рублей). Авторы медиа обратили внимание, что в России 17e можно купить за 62 тысячи рублей. При этом более продвинутый и популярный iPhone 17 доступен на ряде маркетплейсов за 70 тысяч рублей, а в мелких магазинах — 65 тысяч рублей.

«Разница в 3-9 тысячи небольшая, а в характеристиках — колоссальная», — обратили внимание авторы Hi-Tech Mail.ru.

По их мнению, в этой ситуации покупать нужно именно iPhone 17. Он, в отличие от 17e, имеет экран LTPO Super Retina XDR OLED с поддержкой частоты 120 герц и Always-On, более крупный 6,3-дюймовый экран, две камеры на 48 мегапикселей и более продвинутую 18-мегапиксельную фронтальную камеру.

Специалисты признали, что сходств у этих аппаратов тоже много. У смартфонов одинаковый чип Apple A19, 8 гигабайт оперативной памяти, новое стекло Ceramic Shield 2, поддержка MagSafe.

В начале марта выяснилось, что на российском рынке стоимость iPhone 16e упала до 40 тысяч рублей. В материале издания Hi-Tech Mail.ru говорится, что текущая стоимость iPhone 16e — одна из самых низких в истории.