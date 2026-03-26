В Перу обнаружена трехмерная фреска возрастом 4000 лет

Ученые Папского католического университета Перу (PUCP) обнаружили в Уака-Йоланда, на северном побережье страны, полихромную фреску возрастом 3–4 тысячи лет. Этот редкий артефакт дает уникальное представление о символическом мире древних андских цивилизаций и уже считается одним из выдающихся художественных открытий формативного периода Перу.

Фреска найдена на археологическом участке в долине Чао, примерно в 65 километрах к югу от Трухильо. Археологи полагают, что ее открытие может существенно изменить представление о ритуальной архитектуре ранних прибрежных обществ.

Трехмерное искусство древних мастеров

В отличие от обычных плоских фресок, эта стена выполнена в высоком и низком рельефе, создавая почти скульптурный эффект. Размеры фрески — около 4 метров в длину и 1,5 метра в высоту. Она украшает внутренний атриум U-образного храма, планировка которого свидетельствует о сложной организации ранних сообществ.

Двусторонняя композиция особенно впечатляет. На ней изображены рыбы, звезды и растительные узоры в синих, желтых и черных тонах. Одно из изображений демонстрирует рыбу, запутавшуюся в сети, что, по мнению исследователей, символизирует связь между морскими ресурсами и ритуальной жизнью общества.

«Использование холодных тонов, таких как синий, в сочетании с объемной формой, указывает на глубокую ритуальную связь с водой и природными циклами», — объясняет руководитель проекта, археолог Ана Сесилия Маурисио.

Сохранение через захоронение

Фреска сохранилась благодаря преднамеренному захоронению ее создателями — обычной практики в древних андских культурах, когда старые здания ритуально засыпали землей, чтобы защитить их. Этот слой почвы предохранил тонкие детали, включая органические включения в глиняной смеси, которые помогут точно датировать фреску.

Ученые планируют провести анализ пигментов и создать 3D-модель фрески, чтобы воссоздать её оригинальный вид и понять методы древних мастеров.

Уака-Йоланда в контексте ранних цивилизаций

Комплекс Уака-Йоланда занимает более 20 гектаров. Здесь есть круглые площади, прямоугольные дворы и глинобитные постройки, напоминающие город Караль — одну из древнейших цивилизаций Америки. Архитектура и планировка поселений демонстрируют преемственность культурных традиций вдоль перуанского побережья.

Цивилизация Караль существовала более 4 тысяч лет назад и развивалась одновременно с Древним Египтом и Месопотамией. Она отличалась мирным образом жизни, упором на торговлю, сельское хозяйство и ритуальную архитектуру. Засуха около 4200 лет назад вынудила общины переселиться ближе к прибрежным районам, где рыболовство и реки обеспечивали стабильные ресурсы.

В таких местах, как Вичама, археологи находили фризы с истощёнными человеческими фигурами — возможные предупреждения о климатических катастрофах, что перекликается с морской символикой Уака-Йоланда.

Символика и ритуальный язык

Фреска передает комплексное мировоззрение древних людей, соединяя морскую жизнь, сельское хозяйство и небесные циклы. Фреску можно было видеть с обеих сторон, поэтому, скорее всего, ее создавали для участия людей в ритуалах, а не просто для того, чтобы любоваться

Однако комплекс был под угрозой: случаи мародерства и расширение сельхозугодий уже повредили часть фрески. Маурисио призвала власти защитить объект, установив границы и обеспечив постоянную охрану.

Для жителей Тангуче фреска стала символом самобытности. Они планируют создать современное произведение, вдохновленное древним, чтобы приветствовать туристов.