В McDonald's в Китае появились сотрудники-роботы

В одном из ресторанов «Макдональдс» в Шанхае в тестовом режиме заработали гуманоидные роботы, которые встречали посетителей, развлекали гостей и демонстрировали возможности автоматизации. Машины были поставлены китайской компанией Keenon Robotics и использовались во время открытия точки в Шанхайском музее науки и технологий. Об этом сообщает Daily Mail.

На опубликованных в сети видео роботы, одетые в фирменную форму, приветствуют посетителей, показывают жесты, танцуют и взаимодействуют с гостями. Один из них выступает в роли «повара», а другие выполняют развлекательные функции. Также в заведении работали роботы-доставщики и уборщики, включая модели, оформленные в виде животных.

В Keenon Robotics отметили, что подобные решения демонстрируют, как автоматизация постепенно становится частью индустрии общественного питания и может улучшить пользовательский опыт.

При этом в «Макдональдс» подчеркнули, что участие роботов носило временный характер и не было связано с реальным обслуживанием клиентов.

«Роботы были частью открытия ресторана и использовались для привлечения внимания», – пояснил исполнительный вице-президент компании Джон Баннер, добавив, что они не выполняли операционных задач.

По данным Keenon Robotics, используемые роботы оснащены системами 3D-зрения для навигации, сенсорными экранами и механизмами для безопасного перемещения в условиях большого скопления людей. Стоимость подобных устройств может достигать от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов в зависимости от модели.