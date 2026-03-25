"Билайн" опроверг блокировку доступа к сервисам при включенном Telegram

"Билайн" не блокирует доступ к интернету при включенном мессенджере Telegram. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оператора.

© Москва 24

Ранее в Сети распространились скриншоты, на которых техническая поддержка "Билайна" указывает пользователю на возможное ограничение работы других сервисов, если Telegram "хоть на каком-то устройстве включен".

До этого суд в Санкт-Петербурге оштрафовал интернет-провайдера ООО "Тинко" на 250 тысяч рублей за то, что тот давал неограниченный доступ к видеохостингу YouTube.

Выяснилось, что компания не обеспечила пропуск трафика через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Оборудование работало на сетях провайдера, но доступ к ресурсу оставался открытым, а сессии на ТСПУ отсутствовали.