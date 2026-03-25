Apple не может полноценно внедрить подэкранный FaceID в iPhone

Компания Apple продолжает сталкиваться с трудностями при разработке технологии подэкранного Face ID, из-за чего переход к полностью «чистому» дисплею без вырезов откладывается. Об этом, как пишет MacRumors, сообщают источники, знакомые с ходом разработки.

© Газета.Ru

По данным инсайдеров, в ближайших моделях iPhone компания сосредоточится не на радикальных изменениях фронтальной панели, а на постепенном уменьшении Dynamic Island и доработке существующих решений. Разработка подэкранных компонентов продвигается медленнее, чем ожидалось, что ставит под сомнение скорое появление полностью скрытой системы Face ID и фронтальной камеры.

Ранее сообщалось, что в iPhone 18 Pro Apple может сократить размеры Dynamic Island за счет переноса части сенсоров под дисплей. Однако другие источники утверждают, что дизайн фронтальной части устройств в целом останется практически без изменений, а более амбициозные технологии будут отложены на более поздние поколения.

Также сообщается, что компания работает над складным iPhone, который описывают как «ультратонкий, умеренного размера и доступный по цене». Ожидания по объемам производства такого устройства остаются высокими.

Предполагается, что iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной iPhone могут быть представлены осенью.