Ученые 20 лет клонировали мышей — финал оказался пугающим

Ученые из университета Яманаси в Японии пришли к выводу, что клонирование млекопитающих в течение множества поколений приводит к генетическому «тупику». Результаты исследование опубликовали в журнале Nature.

Исследование началось в 2005 году, когда ученые клонировали одну самку мыши. После этого они клонировали уже клон, а после сновав повторяли этот процесс. В течение 57 поколений они произвели свыше 1200 мышей из единственного первоначального донора.

В первых 25 поколениях мыши не отличались от оригинала, однако позднее что-то изменилось и показатели особей ухудшались. На 58 поколении выяснилось, что клонированные мыши накопили настолько много генетических мутаций, что умирали на следующий день после рождения.

Исследователи замечают, что результаты эксперимента тесно связаны с теорией храповика Меллера. Это процесс необратимого накопления в генофонде популяций, неспособных к половому процессу, вредных мутаций, приводящих к снижению уровня адаптации и вымиранию вида.

При этом дальнейшие исследования показали, что при возвращении к обычному размножению состояние помета у клонов даже из более поздних поколений со временем улучшалось. По мнению авторов, эксперимент показывает, что половое размножение необходимо для долгосрочного выживания млекопитающих.