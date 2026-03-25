Apple добавит рекламу в «Карты»

Компания Apple продолжает искать способы зарабатывать на своих сервисах. Следующим шагом станет появление рекламы в Apple Maps. Пользователи увидят её уже к началу лета, а официально о нововведении объявят в марте.

Механика будет напоминать рекламную систему Google. Владельцы бизнеса смогут участвовать в аукционе за ключевые запросы, например, «пиццерия» или «автосервис». Тот, кто предложит лучшую цену, окажется в самом верху выдачи, и пользователь увидит ссылку на его заведение прямо в результатах поиска.

Больше рекламы в App Store

Но это не единственное изменение. Apple также расширяет рекламные возможности внутри App Store. Раньше пользователь видел только одно предложение наверху экрана, но теперь при прокрутке результатов поиска начнут попадаться дополнительные рекламные позиции.

В компании уточнили, что новый формат сначала появится в Великобритании и Японии. На остальных рынках, где работает Apple Ads, его запустят к концу марта. Впрочем, удовольствие получать больше рекламы коснется не всех, дело в том, что на устройстве должна быть установлена iOS или iPadOS версии 26.2 и новее.