Ученые выяснили, чем питались древние шумеры

Ученые смогли реконструировать рацион жителей древнего шумерского города Абу‑Тбейра, существовавшего около 4500 лет назад, анализируя химические следы в зубной эмали. Исследование опубликовано в журнале PNAS.

Останки пищи, как правило, не сохраняются миллионы лет. Коллаген костей, часто используемый для изучения древнего питания, в жарком и соленом климате юга Ирака разрушается. Поэтому группа под руководством Маттео Джаккари из Римского университета Сапиенца обратилась к эмали зубов — самой твердой ткани человеческого организма, способной сохранять следы химических элементов тысячелетиями.

Цинк как «метка» питания

В эмали сохраняются изотопы — разновидности одного и того же элемента с разной массой. Особое внимание исследователей привлек цинк. Его изотопный состав меняется по мере прохождения пищи по цепи питания: растения впитывают цинк из почвы, животные поедают растения, и сигнал передается дальше. Измеряя изменения в зубах человека, можно оценить долю растительной и животной пищи. Дополнительно анализировали изотопы углерода и кислорода, а также микроэлементы барий и стронций, чтобы получить более полное представление о рационе и окружающей среде.

Авторы отмечают: «Анализ изотопов цинка в зубной эмали представляет собой жизнеспособную альтернативу для реконструкции питания в южной Месопотамии, где коллаген почти не сохраняется».

Что ели обычные шумерские семьи

Результаты выявили значительное расхождение между историческими текстами и реальным питанием большинства жителей. В глиняных табличках того времени часто упоминаются рыба и пиво, но они отражали меню элиты. В повседневной жизни люди питались в основном злаками типа ячменя и пшеницы (C3), а животный белок, вероятно, получали из свиней. Даже при расположении поселения в 30 км от древней береговой линии морепродукты почти не встречались.

Исследование также показывает, что дети питались в основном грудным молоком примерно первые шесть месяцев, а потом их постепенно приучали к животному молоку. Что интересно, мужчины и женщины ели почти одно и то же — заметных различий в рационе обычных семей не было.

Значение открытий

Эти данные помогают понять повседневную жизнь шумерских семей и социальные аспекты питания, показывают роль доступных культур и домашних животных, а также дают новые инструменты для изучения древних цивилизаций. Анализ химических следов в зубах демонстрирует, как сочетание археологии и науки о химических элементах позволяет получать уникальную информацию о прошлом, которая не отражена в письменных источниках.