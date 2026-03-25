Минцифры хочет начать анализировать весь трафик рунета

Минцифры запланировало в 2,5 раза увеличить пропускную способность автоматизированной системы обеспечения безопасности (АСБИ), которая состоит из технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) и центральной системы управления ТСПУ, говорится в приложении к приказу ведомства. К 2030 году пропускная способность АСБИ должна вырасти до 954 Тбит/с.

В документе также указано, что уже в 2026 году АСБИ сможет обрабатывать весь российский трафик. В 2025 году АСБИ обрабатывала 98% трафика, говорится в том же документе. Чтобы обновить и увеличить пропускную способность «фильтра», власти дополнительно выделят 14,9 млрд рублей, в итоге на эти цели направят 83,7 млрд рублей.

Минцифры объясняет изменения стремлением обеспечить «сетевой суверенитет и информационную безопасность» в интернете к 2030 году. Как заявили «Коммерсанту» в Роскомнадзоре, система масштабируется «в соответствии с ростом трафика операторов связи».

Ранее источник Forbes сообщал, что РКН стало сложнее фильтровать весь заблокированный в России трафик — его мощности ограничены, а потому периодически у россиян работали WhatsApp и YouTube без VPN. Эксперты связывали происходящее с тем, что Роскомнадзор бросил все ресурсы на блокировку Telegram.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты говорят, что показатель в 954 Тбит/с — большая цифра, которая способна обеспечить фильтрацию «всего трафика в рунете».