На стенах Помпеев нашли следы ударов древнего «пулемета»

В Помпеях нашли следы сражения, произошедшего за сто лет до гибели города при извержении Везувия в 79 году. Группа исследователей из Италии обнаружила свидетельства применения высокотехнологичного орудия во время осады Суллы. Некоторые эксперты сравнили его с древней версией пулемета.

Северные стены Помпей сохранили многочисленные отметины боевых действий. Но ученые исследовали в основном большие круглые вмятины, оставленные ядрами. Небольшие четырехгранные отверстия считались следами износа и не привлекали особого внимания.

Авторы новой научной работы предположили, что их оставил полибол — оружие, способное быстро выпускать несколько снарядов. Чтобы проверить свою идею, исследователи создали 3D-модели отверстий с высоким разрешением, используя лазерное сканирование и фотограмметрию. Они проанализировали точную глубину, ширину и форму ударов и пришли к выводу, что их оставила высокоскоростная машина, а не портативное оружие.

Цифровые данные сравнили с греческими инженерными чертежами III века до нашей эры, где описывалась механика полибола. Ученые сопоставили веерообразный узор на стенах с механическим движением полибола, описанным в документах, и таким образом доказали применение древнего «пулемета» во время осады города Луцием Корнелием Суллой, сообщает Phys org.

Ранее сообщалось, что строительную площадку I века нашли при раскопках в Помпеях. Открытие помогло больше узнать о строительных технологиях, которые применялись в Римской империи 2 тысячи лет назад. Одним из наиболее интересных для ученых вопросов остается секрет прочности римского бетона.