Xiaomi нашла способ выпускать дешевые смартфоны

Китайская корпорация Xiaomi придумала, как сэкономить на производстве смартфонов и удержать доступную цену. Об этом сообщает издание Smartpix.

Недавно компания анонсировала в Индии релиз смартфона Redmi Note 15 Special Edition. Девайс появится в продаже 2 апреля, его характеристики и цена неизвестны. Однако инсайдеры заявили, что это будет недорогой аппарат, и Xiaomi нашла способ производить дешевые телефоны — несмотря на кризис.

В материале говорится, что предшественником нового аппарата будет Redmi Note 14 SE. Аппарат будет базироваться на Redmi Note 14. При этом девайс будет стоить не дороже 16 тысяч рупий, или около 14 тысяч рублей. Инсайдеры рассказали, что Xiaomi использует в устройстве камеру пониженного разрешения и не будет класть в комплект зарядку.

Аппарат должен получить 6,77-дюймовый экран с частотой обновления 120 герц, процессор Snapdragon 6 Gen 3, камеру 108 мегапикселей и аккумулятор емкостью 5520 миллиампер-часов. Журналисты отметили, что обычно в комплекте с дешевыми смартфонами всегда есть адаптер, но в этом случае зарядки в коробке не будет.

Ранее известный инсайдер под ником Digital Chat Station заявил, что ради экономии производители смартфонов снизят объемы памяти устройств и добавят слот для карт.