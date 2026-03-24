Названы самые популярные бренды смартфонов в России

Наибольшую долю рынка смартфонов в России удерживает Xiaomi - на этот бренд приходится 27% смартфонов. За ним идут Samsung (21%), Transsion (бренды Tecno, Infinix, Itel) - 14%, Realme (12%), Honor (8%), а также Huawei (5%).

© Российская Газета

Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе RuStore.

По информации отечественного онлайн-сервиса, за первые месяцы 2026 года россияне в среднем покупали более 500 000 устройств в неделю.

Отдельно отмечено, что чаще всего пользователи запускали новые телефоны в праздники - в эти периоды показатель достигал 800 000. Данные собирались на основе статистики по количеству активаций новых устройств.

Среди наиболее популярных моделей лидируют устройства линейки Samsung. В числе самых продаваемых - Galaxy S25 Ultra, Galaxy A56 5G, Galaxy A16 и Galaxy A55 5G, Galaxy S24 Ultra. Также в топ входят Redmi 13, POCO M6, Xiaomi 14T.

По данным экспертов, покупатели выбирают как доступные модели, например Redmi A5 и POCO C71 от 6000 рублей, так и флагманские устройства вроде Samsung Galaxy S25 Ultra, стоимость которого достигает 120 000 рублей.

"В среднем за первые три месяца в году россияне еженедельно активируют около полмиллиона устройств - от бюджетных Redmi A5 до флагманских Galaxy S25 Ultra. RuStore уже установлен на 150 млн таких гаджетов, а также на планшетах, телевизорах и даже авто. При этом рынок подвержен сезонности и пиковых значений достигает к концу года", - отметил директор по развитию бизнеса Илья Ульянов.

В прошлом месяце платформа обзавелась масштабным апдейтом с новым интерфейсом.

