Оценена ремонтопригодность Samsung Galaxy S26

Samsung сумела привлечь внимание рынка смартфонов своей серией Galaxy S26, представленной несколько недель назад. Линейка включает три модели: Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra. На YouTube появилось видео разборки Galaxy S26, демонстрирующее внутренние компоненты и ремонтопригодность нового устройства.

Канал PBKreviews, известный своими тестами на прочность и разборками мобильных устройств, изучил Samsung Galaxy S26. Видео длительностью более 11 минут начинается с извлечения лотка для SIM-карты и снятия задней панели смартфона. Задняя панель снимается быстро после небольшого нагрева; в ролике отмечается, что стеклянные крышки объективов камер и их кольца можно легко установить обратно. После снятия задней панели становятся видны 19 винтов с крестообразным шлицем, удерживающих компоненты.

На крышке материнской платы расположены антенна NFC и катушка беспроводной зарядки. Также присутствует графитовая пластина для отвода тепла. С другой стороны видны кабель аккумулятора, гибкие шлейфы и разговорный динамик. На материнской плате размещён блок основной камеры, который можно легко извлечь, отсоединив от шлейфов. Селфи-камера крепится с помощью клея и прокладки, однако в видео отмечается, что её можно заменить с помощью ножа X-Acto или лезвия.

Для замены дисплея потребуется либо нагреть переднюю часть устройства, чтобы снять экран без полной разборки, либо открыть его с задней стороны, открутив винты, сняв компоненты и отсоединив шлейфы, после чего также потребуется нагрев. В видео показан аккумулятор ёмкостью 4300 мА·ч, оснащённый язычками для удобного извлечения. При снятии батареи видна крупная система охлаждения с испарительной камерой. Отмечается, что по сравнению с Galaxy S25 в Galaxy S26 используется более крупная испарительная камера, расположенная под батареей и материнской платой.

По итогам разборки ремонтопригодность Galaxy S26 оценили в 9 баллов из 10 возможных. Автор канала отмечает, что использование клея сведено к минимуму: большинство компонентов можно заменить, открутив винты или отсоединив шлейфы. К основным недостаткам он отнёс высокую плотность компоновки, усложняющую ремонт, а также трудности при замене дисплея.