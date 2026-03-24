«Прогресс МС-33» успешно пристыковали к МКС

Российские космонавты успешно пристыковали грузовой корабль «Прогресс МС-33» к Международной космической станции (МКС) в ручном режиме. Трансляцию стыковки показала госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

Стыковку успешно осуществили в 16:40.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-33» стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур 22 марта. Корабль доставил на станцию 2509 килограммов груза. На «Прогрессе» находится 828 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов кислорода. Также грузовик несет 1211 килограммов сухих грузов, включая оборудование для эксперимента «Солнце-Терагерц».

Ранее командир МКС Сергей Кудь-Сверчков заявил, что космонавты готовы к стыковке «Прогресса МС-33» в ручном режиме. Он подчеркнул, что телеоператорный режим управления стыковкой — это расчетная ситуация.